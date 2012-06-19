Вбивці Оксани Макар побилися в залі суду
17:21, 19 червня 2012Суспільство
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Під час перерви в судовому засіданні у справі про вбивство Оксани Макар сталася бійка між підсудними.
Підсудні Євген Краснощок та Артем Погосян (праворуч) під час попереднього слухання по справі Оксани Макар в Центральному районному суді Миколаєва, в четвер, 24 травня 2012 р
Закінчилося сьогоднішнє судове засідання у справі Оксани Макар. Вийшовши із залу суду, адвокат Микола Катеринчук повідомив, що під час перерви в судовому засіданні сталася бійка між підсудними. Євген Краснощок два рази вдарив Артема Погосяна - в шию і вухо, повідомляє novosti-n.mk.ua.
Мотивувати свої дії Краснощок відмовляється. Погосян каже, що конфлікт стався на національному грунті. У свою чергу адвокати матері вбитої дівчини вважають, що причиною бійки є свідчення, які дає Погосян. Нагадаємо, він заперечує свою провину у вбивстві Оксани Макар.
Нагадаємо, що сьогоднішнє засідання проходило в закритому режимі. Заслуховувалися свідчення підсудних, які мають інтимний характер.
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