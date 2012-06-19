Затримали усіх підозрюваних у стрілянині на Буковині

Як повідомив кореспондентові УНІАН прокурор Чернівецької області Петро Коваль, саме один з них і стріляв із пістолета в потерпілого, який згодом помер у лікарні.

Стосовно цього підозрюваного слідчим УМВС та прокуратурою готується подання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Другий затриманий, котрий застосував газовий балончик, судом взятий під варту.

За словами П.Коваля, щодо інших двох підозрюваних, котрих затримали раніше, то Шевченківський районний суд Чернівців сьогодні підтримав подання слідчого УМВС і прокуратури стосовно організатора хуліганських дій та обрав йому запобіжний захід - взяття під варту.

Підозрюваному, котрий стріляв і поранив братів-депутатів, суд продовжив термін затримання до 9 діб, мотивуючи це тим, що суду потрібні «додаткові характеризуючі дані стосовно підозрюваного».

Досудове слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, увечері 15 червня в приміщенні колишнього універмагу м. Вашківців група з 10 місцевих та приїжджих буковинців переглядала футбольний матч. Близько 21-ї години туди увійшли 17 осіб і розпочали хаотичну стрілянину з револьверів, призначених для стрільби патронами калібру 4 мм типу Флобера, і застосували газовий балончик. В результаті було поранено трьох буковинців, двоє з яких виявилися депутатами місцевих рад від партії «Фронт змін». Один із них – 39-річний приватний підприємець – після госпіталізації до міської лікарні помер.

Двоє інших потерпілих теж були доставлені до лікарні з пораненнями.

Під час допиту вони наголосили, що "жодної політики в конфлікті не було, а виключно лише хуліганські дії", підкреслили в міліції. Крім того, батько одного з активних винуватців трагедії «сам є депутатом однієї з районних рад також від партії «Фронт змін».

За фактом смерті та вчинення хуліганських дій УМВС України в Чернівецькій області порушило кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.