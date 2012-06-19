Потяг «Москва – Бердянськ» затримався через міну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, боєприпас знайшли сьогодні, 19 червня, о 09.50 на 199 км Придніпровської залізної дороги, перегін «Лежене - Кирпотине», в Запорізькому районі.

Групою розмінування м. Запоріжжя об 11.15 мінометну міну калібру 82 мм часів війни вилучено та знешкоджено.

Під час робіт з розмінування була затримка руху потяга «Москва – Бердянськ» на 1 годину - з 10.15 до 11.15.