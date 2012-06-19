Колишній чоловік убив популярну співачку
21:39, 19 червня 2012Суспільство
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У пакистанському місті Пешавар убита популярна співачка Газала Джавед.
ЯкпередаєРадіоМашааль- підрозділРадіоСвобода,артисткута їїбатьказастрелилитроє людей, які промчалинамотоциклах,коливонавиходила зкосметичногосалону.Сестраспівачки, яка стоялапоруч, непостраждала.
Заданимиполіції, середнападниківбувколишній чоловікГазаль-ДжахангіХан.Вонавийшлазаньогозаміж2010року,але незабаромрозійшлася- за повідомленнями, оскільки у ньогобула щеодна дружина, асамвінперешкоджавспівачцівпродовженніїїкар'єри.
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