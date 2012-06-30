Голову району вбили п'ятьма пострілами впритул

01:06, 30 червня 2012
Суспільство
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У Волгоградській області (РФ) у своєму робочому кабінеті був застрелений глава Светлоярского району Микола Крутов, повідомляє Слідчий комітет РФ.

63-річниймісцевийжительприйшоввкабінетдо головирайону таз пістолета "Макаров" зробивп'ятьприцільнихпострілівучиновника.ВідотриманихранН.Крутовпомернамісці.

Стрілецьодразужпопрямувавдо районногопідрозділу Слідчогокомітету,здавзброюі написавявкузповинною.

Засловами чоловіка, вінзваживсянавбивство, оскількиглаварайонусистематичновимагав унього гроші.

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