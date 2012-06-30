На стінах філії Нацбанку проступила стара винна карта

Написи належать до часів кав’ярні «Габсбург», яка була тут за часів Австро-Угорської імперії. На виявленому написі повідомляється, які вина та інші алкогольні напої продаються у закладі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління Нацбанку в Чернівецькій області Богдан Ковч.

За його словами, будівля була споруджена 1898 року за проектом популярного на той час архітектора Макса Моргенштерна. На першому поверсі розміщувалося кафе «Габсбург», яке проіснувало до 1919 року. На той час це був один з найкращих відпочинкових закладів у Чернівцях.

«Тут збиралися місцеві поети, музиканти, філософи, художники. Тут побувала Леся Українка, коли приїжджала в гості до Ольги Кобилянської. Пізніше тут заснували клуб поціновувачів кави. А за румунської влади відкрили нове кафе «Грант», - зазначив Б.Ковч.

Управління Нацбанку відкрилося у цьому будинку 1991 року, - після здобуття Україною незалежності.