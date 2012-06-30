Сьогодні на Майдані - Елтон Джон і Queen

30 червня за день до фіналу Євро-2012, в офіційній фан-зоні чемпіонату на Майдані Незалежності в Києві відбудеться концерт сера Елтона Джона та групи Queen с Адамом Ламбертом.

Вони приїдуть на запрошення фонду Олени Пінчук “АнтиСНІД”. Концерт пройде під девізом «Футбол - це гра мільйонів. Твоє життя – це не гра! Зупинимо СНІД разом!»

Розпочнеться концерт о 20.00. Під час концерту буде організовано збір добродійних пожертвувань.

Зібрані кошти буде передано на новий спільний проект СНІД-фонду Е.Джона і фонду «АнтиСНІД», який, використовуючи футбольні символи і правила, розповість українським дітям про ВІЛ/СНІД.

Концерт проводиться за підтримки УЄФА. Він буде транслюватися у прямому ефірі українського та польського телебачення.