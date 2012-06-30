У Північній Осетії зникли шестеро українських туристів

Вони у встановлений час не вийшли на зв'язок.

Про це РІА «Новости» повідомила керівник прес-служби МНС республіки Північна Осетія Юлія Старченко.

За її словами, в суботу о 10.40 за московським часом на телефон оперативного чергового МНС надійшло повідомлення про те, що в районі Цейських турбаз, у горах республіки, не вийшла на зв'язок у встановлений час група туристів з України, яка прямувала ймовірно за маршрутом Цейські турбази, - вершина Уїлпата південним гребенем.

Вона уточнила, що останнє повідомлення від групи було 26 червня, коли від туристів прийшло повідомлення на телефон: "Перебуваємо під вершинним ребром".

Ю.Старченко відзначила, що тургрупа не була зареєстрована в Північно-Осетинському пошуково-рятувальному загоні. Але вже через п'ять хвилин після того, як надійшло повідомлення про зникнення туристів, на їхній пошуки вирушила група рятувальників Цейського пошуково-рятувального загону.

У прес-службі додали, що погода на місці події хмарна, плюс 9-10 градусів, опадів немає, вітер західний 3-8 метрів за секунду.