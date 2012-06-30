Центр Києва перекритий для транспорту

30 червня з 00 годин до 8.00 години 1 липня 2012 у зв’язку з проведенням благодійного концерту за участю сера Елтона Джона та гурту «Queen» з Адамом Ламбертом рух усіх видів транспорту у центрі столиці перекрито.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Зокрема, рух транспорту буде перекрито на вул. Хрещатик від Європейської площі до Майдану Незалежності, на вул. Інститутській від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської та на вулиці Михайлівській від вул. Хрещатик до вул. Костьольної.

Державтоінспекція Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотриманням Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня о 20.00 в офіційній фан-зоні Євро-2012 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться концерт сера Елтона Джона та групи Queen з Адамом Ламбертом.