Погода на 1 липня

На 1 липня синоптики прогнозують в Україні невелику хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер протягом доби переважатиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті місцями 17-20°; вдень 24-29°, на заході країни та Одещині місцями 30-34°; в гірських районах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві та області опадів не передбачається, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні, 30 червня, температура води становила в Чорному морі 20-24°, біля Євпаторії, Феодосії 15°, в Азовському морі 23-25°; в Дніпрі біля Києва 22°.