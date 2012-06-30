Фільм «Усі копи - виродки» отримав три призи на ММКФ
Італійська драма про поліцію завоювала три призи на Московському кінофестивалі.
Приз журі Міжнародної кінокритики (FIPRESCI) за найкращий фільм основного конкурсу Московського міжнародного кінофестивалю (ММКФ) отримала італійська стрічка "Всі копи - виродки" (ACAB) Стефано Солліма, повідомляє РІА Новости.
"Всі копи - виродки" - це історія трьох бійців спецпідрозділу, які, намагаючись змусити людей поважати закон і відновити громадський порядок, у щоденному протистоянні насильству занурені в насильство з головою. Фільм створено під враженням від однойменної книги Карло Боніні, назва якої в загальноприйнятому перекладі розшифровується як "Всі копи - виродки" (All cops are bastards). Цей слоган, що вперше був введений у вжиток англійськими скінхедами в 70-х роках минулого століття, став універсальним паролем в середовищі міських партизанів.
"Цей фільм присвячений суперечливий темі і образу, який втілюють італійські поліцейські, які борються з безпорядками. Журі нагороджує картину за звернення до сучасних проблем. Він створює рівновагу підходів, об'єктивний погляд на проблему, яка відноситься не тільки до Італії. Інші країни також стикаються з такими проблемами ", - сказав на прес-конференції в суботу голова журі FIPRESCI Дьйордь Карпаті.
Крім того, цей же фільм завоював приз журі російської кінокритики з формулюванням "За безупинний погляд на безкомпромісні ідеї".
Також стрічка "Всі копи - виродки" отримала на кінофестивалі приз федерації кіноклубів Росії.