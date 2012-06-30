Фільм «Усі копи - виродки» отримав три призи на ММКФ

Приз журі Міжнародної кінокритики (FIPRESCI) за найкращий фільм основного конкурсу Московського міжнародного кінофестивалю (ММКФ) отримала італійська стрічка "Всі копи - виродки" (ACAB) Стефано Солліма, повідомляє РІА Новости.

"Всі копи - виродки" - це історія трьох бійців спецпідрозділу, які, намагаючись змусити людей поважати закон і відновити громадський порядок, у щоденному протистоянні насильству занурені в насильство з головою. Фільм створено під враженням від однойменної книги Карло Боніні, назва якої в загальноприйнятому перекладі розшифровується як "Всі копи - виродки" (All cops are bastards). Цей слоган, що вперше був введений у вжиток англійськими скінхедами в 70-х роках минулого століття, став універсальним паролем в середовищі міських партизанів.

"Цей фільм присвячений суперечливий темі і образу, який втілюють італійські поліцейські, які борються з безпорядками. Журі нагороджує картину за звернення до сучасних проблем. Він створює рівновагу підходів, об'єктивний погляд на проблему, яка відноситься не тільки до Італії. Інші країни також стикаються з такими проблемами ", - сказав на прес-конференції в суботу голова журі FIPRESCI Дьйордь Карпаті.

Крім того, цей же фільм завоював приз журі російської кінокритики з формулюванням "За безупинний погляд на безкомпромісні ідеї".

Також стрічка "Всі копи - виродки" отримала на кінофестивалі приз федерації кіноклубів Росії.