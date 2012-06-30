У Криму «Ауді» вилетів у кювет: двоє загиблих

У Криму двоє молодих чоловіків загинули, ще один дістав травми внаслідок вильоту легкового автомобіля в кювет.

Про це повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Аварія сталася в п'ятницю увечері в районі повороту на селище Новоозерне неподалік від Євпаторії. «Ймовірно, водій "Ауді" не впорався з управлінням і вилетів з траси в кювет», - йдеться в прес-релізі.

Загинули 22-річний житель Севастополя і 24-річний житель Євпаторії. Ще одного 24-річного євпаторійця доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, травмами хребта і грудної клітки і в стані алкогольного сп'яніння.