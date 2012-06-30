У Тернополі проводять турнір з пейнтболу «Кубок Шухевича»

У Тернополі розпочався відкритий турнір з пейнтболу «Кубок Шухевича». Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної молодіжної організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», участь у змаганнях візьмуть 12 команд, в тому числі і команда міської ради на чолі з міським головою Сергієм Надалом.

Учасникам змагань впродовж відведеного часу необхідно буде захопити прапор суперника і занести на свою базу. Турнір проводять за круговою системою – кожна команда буде грати з усіма іншими один раз. Переможцем турніру стане та команда, яка набере найбільше балів.

Кубок з пейнтболу присвячений дню народження головного командира УПА Романа Шухевича і проводиться для популяризації здорового способу життя.