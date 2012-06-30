У Києві зіткнулися три авто: жінок врятували паски безпеки

Вчора у Києві, на вулиці Стеценка, неподалік станції метро «Сирець», сталось зіткнення трьох транспортних засобів «Mitsubishi Lancer», «Hyundai Getz» та «ВАЗ-2103».

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного УДАІ, водій «Mitsubishi» рухався в напрямку Інтернаціональної площі і з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де спочатку зіткнувся з автомобілем «Hyundai», а потім із Жигулями.

Внаслідок зіткнення травмовано 46-річну жінка - водія ««Hyundai» та її 26-річну пасажирку. Це авто відкинуло на тротуар, а його водія діставали із салону рятувальники спецзагону МНС. Жінок врятували паски безпеки і тому вдалось вижити. Їх з тяжкими травмам доставили до лікарні. Постраждав також 68-річний водій ВАЗу, у нього - забиття тіла та закрита травма грудної клітини. Літнього чоловіка також госпіталізували до медичного закладу.

Розпочато розслідування причин цієї пригоди.