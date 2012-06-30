Шеф-редактор видання Lb.ua виїхала з України

Журналістка не виключає, що попросить політичного притулку.

Про це вона заявила в ефірі "Шустер Live", повідомляє Українська правда з посиланням на Lb.ua.

"Я не маю наміру повертатися доти, доки не з'явиться і не буде оприлюднена офіційна відмова в порушенні кримінальної справи за епізодом із Ландіком", - сказала журналістка.

Крім того, заявила Кошкіна, для повернення вона повинна мати гарантії того, що ані проти неї, ані проти її партнерів, колег, членів їх сімей в подальшому не будуть порушуватися справи за надуманими політичними звинуваченнями.

Вона також повідомила, що готує відкритого листа до президента Віктора Януковича та генпрокурора Віктора Пшонки.

Кошкіна нагадала, що в грудні минулого року МВС за заявою нібито одного з читачів проводило перевірки, намагаючись вилучити сервери видання і заявила що весь цей час за нею та її колегами велося спостереження.

"Безпосереднім замовником цього, як нам тоді вдалося з'ясувати, був один з вищих чиновників АП", - зазначила журналіст, стверджуючи, що зараз до ситуації з виданням причетна та сама людина.

Як повідомлялося, народний депутат Володимир Ландік звернувся до прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за недотримання таємниці листування інтернет-виданням Lb.ua.

Його обурила публікація від 18 листопада 2011 року, в якій розмістили фото, де він у сесійній залі парламенту веде СМС-листування про долю свого сина, який на той момент перебував під судом по звинуваченню в побитті дівчини.

У прокуратурі ж м. Києва повідомили, що на розгляді органів прокуратури Печерського району перебуває заява народного депутата Володимира Ландіка, в якій він заявляє про порушення його прав на листування (втручання в особисте життя) одним з Інтернет-видань України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

При цьому у прокуратурі інформують про те, що наразі «органами прокуратури в порядку ст. 97 проводиться перевірка викладених у заяві депутата фактів», однак підкреслюють, що «жодних процесуальних рішень прокуратурою Печерського району з цього приводу не приймалося, тим паче, кримінальна справа не порушувалася».