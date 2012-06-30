На Житомирщині масово мруть бджоли

Як повідомив кореспондентові УНІАН головний спеціаліст управління ветеринарної медицини у Бердичівському районі Федір Кухарець, факти масової загибелі бджіл зафіксовані спеціалістами ветеринарної медицини у ряді сіл - Кикишівці, Гардишівці, Обухівці, Райгородку, Бистрику. Наразі проводиться експертиза та встановлюються причини загибелі бджіл.

За словами директора фермерського господарства "Лада" з села Терехове Бердичівського району, за останні кілька десятиліть такої масової гибелі бджіл не спостерігалось. Пасічники не виключають, що загибель бджіл спричинили отрутохімікати на полях.

Із відповідним листом пасічники району звернулися до голови Бердичівської райдержадміністрації. Вони просять посадовців, представників рослинної інспекції і ветлабораторії розібратися у ситуації.

Як повідомив УНІАН заступник голови Бердичівської РДА Микола Климчук, наразі районне сільгоспуправління створило комісію з розслідування ситуації. Він також уточнив, що бджолярі сподіваються на відшкодування збитків у тому випадку, якщо загибель комах настала через хімічний обробіток полів, а не через хворобу бджіл.

Фахівці також порадили селянам відвезти мертвих бджіл на експертизу до Києва.