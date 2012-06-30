Відомий акордеоніст Завадський поскаржився Євросуду на катування

Відомий акордеоніст Ігор Завадський, який вже 3 місяці перебуває в СІЗО за підозрою в розбещенні неповнолітніх, подав скаргу до Європейського суду з приводу тортур в міліції.

Про це заявила адвокат музиканта Євгенія Закревська в інтерв'ю газеті «Факти і коментарі».

«Нам відмовили в порушенні кримінальної справи за фактом тортур в міліції. Природно, ми будемо це оскаржувати. І хоча про відмову в порушенні справи стало відомо ще в квітні, я й досі не можу це оскаржити - мені все ще не дали офіційну ухвалу про відмову. Тому у мене зв'язані руки. Тим часом Ігор подав скаргу з приводу тортур в міліції до Європейського суду. Ми чекаємо результату», - сказав адвокат.

За її словами, зараз проводяться експертизи, всього їх буде кілька десятків.

У міліції інформацію про тортури категорично спростували. «Пізніше версію міліції підтвердила і прокуратура, яка провела з цієї нагоди перевірку. Синяки у Завадського дійсно знайшли, але це, як сказали в прокуратурі, і є всі побої. Ні струсу мозку, ні переломів ребер експерти не виявили. Такий же висновок винесли і з приводу адміністратора Завадського Андрія», - зазначає видання.

Крім того, Є.Закревську турбує ситуація із зором підзахисного. У І.Завадського дуже поганий зір: ліве око - мінус 9, праве - мінус 12. Він переніс серйозну операцію на очах.

«Обстеження в Центрі мікрохірургії ока, якого вдалося добитися за допомогою нового омбудсмена Валерії Лутковської, показало, що проблеми з очима у Завадського дійсно є. Ігорю призначили медикаментозний курс лікування, підбір контактних лінз і періодичне спостереження окуліста», - повідомила адвокат.

«Ось тільки на цьому все скінчилося. Я особисто розмовляла з лікарем, який сказав, що Ігорю регулярно потрібне обстеження. Це ж написано і у висновку. Але з тих пір нам ще жодного разу не дали дозволу відвезти Завадського в клініку для чергового обстеження. Зір у Ігоря знову впав, йому напевно потрібні якісь нові медикаменти. Але які саме, ми не знаємо», - повідомила захисник музиканта.

Що стосується обстановки в СІЗО, то зараз, за словами адвоката, там стало спокійніше. «Зате переїзди з СІЗО (на суд або на які-небудь слідчі дії) для нього є справжніми тортурами - в дорозі Ігорю постійно загрожують, знищують морально. Те ж саме відбувається з його адміністратором Андрієм», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, заслуженого артиста України затримали 23 березня. Йому інкримінують одинадцять епізодів розбещення неповнолітніх і один епізод згвалтування. 21 травня Шевченківський райсуд продовжив І.Завадському арешт на чотири місяці.