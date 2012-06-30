У горах Північної Осетії знайшли українських альпіністів

Північно-осетинські рятувальники виявили групу українських туристів, яка декілька днів не виходила на зв'язок, піднявшись на високогір'ї в Цейській ущелині, повідомила РІА Новости керівник прес-служби МНС Північної Осетії Юлія Старченко.

«Рятувальники зупинилися в хатині, розташованій у високогір'ї для того, щоб передихнути. В цей же час до хатини вийшла група українських туристів, яка, як з'ясувалося, потрапила в погані погодні умови і намагалася перечекати негоду. В цей час у них сіли акумулятори і вони не могли вийти на зв'язок. Всі учасники групи живі і неушкоджені», - сказала вона.

Ю.Старченко уточнила, що сьогодні ж українцям допоможуть спуститися на рівнину.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня при сходженні на гору Вілпата (Північна Осетія) у зв'язку зі складними погодними умовами втратила орієнтири і заблукала група з шести українських альпіністів. Сьогодні, 30 червня, на пошуки групи вийшов рятувальний загін з п'яти осіб.