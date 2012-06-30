Російським компаніям в Україні відшкодували 181,8 мільйона ПДВ

Компанії з російським капіталом, що працюють в Україні, з початку 2012 року отримали 181,8 млн. грн. відшкодування ПДВ, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби.

Згідно з повідомленням, усього компенсація була сплачена 99 російським підприємствам.

Разом з тим, серед цієї групи платників залишається відносно невисокою популярність автоматичної системи відшкодування – у такий спосіб представники російського бізнесу отримали 21% компенсацій, або 38,2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, загалом у 2012 році платники податків отримали 19,2 млрд грн відшкодування ПДВ.