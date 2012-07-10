На Хрещатику провалився асфальт (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням ПАТ «Київенерго».

Як пояснили в енергопостачальній компанії, провал асфальтового покриття стався у зв’язку із проведенням щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж.

Під час проведення відповідних робіт було зафіксовано пошкодження ділянки теплотраси в районі проїжджої частини на вул. Хрещатик, 21.

Пошкодження виникло на трубопроводі діаметром 300 мм, який було прокладено ще у 1970-х роках, через високий ступінь його зношеності.

У «Київенерго» обіцяють найближчим часом ліквідувати наслідки провалу асфальту. Наразі на об’єкті працюють аварійно-ремонті бригади зазначеного товариства.