У Південного оперативного командування - новий командувач

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПОК.

Виступаючи перед присутніми, А.Сиротенко висловив подяку міністру оборони України за надану довіру і запевнив, що поставлені перед штабом ПОК завдання будуть успішно виконані.

Генерал-майор А.Сиротенко змінив на посаді командувача військами ПОК генерал-лейтенанта Петра Литвина, призначеного на цю посаду в 2007 році.

До цього призначення А.Сиротенко виконував обов'язки начальника Військової академії імені Черняховського в Одесі (колишній Інститут сухопутних військ).

***

Війська Південного оперативного командування - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних милий України, створене в січні 1998 року на базі Одеського військового округу.

Військові частини ПОК розташовані на території 9 областей: Одеської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Луганської і Донецької, а також Автономної Республіки Крим.