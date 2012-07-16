Губернатор: Нафтогаз може купити в Миколаєві 16 бурових платформ

Про це на прес-конференції повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов.

«Ми станемо з вами свідками платформ, це реальна річ, це сотні мільйонів», - сказав губернатор, не уточнивши інших подробиць.

За інформацією першого заступника голови обладміністрації Геннадія Ніколенка, вартість замовлення для «Нафтогазу» становитиме близько 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у Миколаєві розташовані Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ), Миколаївський суднобудівний завод «Океан» і Суднобудівний завод ім. 61 комунара.

Як повідомляв УНІАН, виконавча служба заарештувала рахунки і майно Заводу ім. 61 комунара.

У травні 2011 року ЗМІ опублікували інформацію про тендер компанії «Чорноморнафтогаз», на якому вона нібито придбала за кордоном за 400 млн дол. бурову установку. Наголошувалося, що на світовому ринку така сама установка коштує 250 млн дол. За даними видання, учасниками тендеру стали дві взаємопов'язані зарубіжні фірми.

Міністр палива і вугільної промисловості Юрій Бойко спростував цю інформацію.

Пізніше офіційні особи НАК «Нафтогаз України» стверджували, що решта суми (різниця в ціні в 150 млн дол.) буде направлена на додаткові товари і послуги.