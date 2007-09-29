На трасі Київ-Ковель-Ягодин відкрили новий шляхопровід

У Волинській області на трасі Київ-Ковель-Ягодин відкрито новий шляхопровід.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв`язків з громадськістю Волинської ОДА, у відкритті шляхопроводу взяли участь голова Держслужби автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН та представники місцевої влади.

Як наголосив голова Держслужби автомобільних доріг, даний шляхопровід характеризується європейською якістю.

Споруджувати шляхопровід над залізницею на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області розпочали ще у жовтні 2006 року ВАТ «Ковельське ШБУ-63» та Мостозагін-60 ВАТ «Мостобуд».

Кращих представників цих колективів на відкритті шляхопроводу було відзначено грамотами й подяками Кабінету Міністрів і облдержадміністрації.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь ДМИТРУК на зустрічі з журналістами, наступного року траса Варшава - Ковель – Київ буде повністю здана в експлуатацію. За його словами, вже почалася реконструкція відрізку дороги від кордону з Рівненською областю.

***Новий шляхопровід представляє собою сталезалізобетонну балочну будову з двохконсольними металевими балками, об`єднаними монолітною плитою. Його довжина 60 м (довжина підходів - 2,1 км). Кошторисна вартість – 25,312 млн. грн.