Вітер розніс вогонь уже на два гектари ялтинського лісу

Про це повідомив кореспонденту УНІАН по телефону прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Сергій Гвоздецький.

"Горять два гектари, в основному лісова підстилка, півгектари - верхова пожежа", - сказав він.

За словами С.Гвоздецького, в гасінні вогню беруть участь 320 чоловік - лісники, бійці МНС, співробітники Внутрішніх військ МВС, а також військові. Задіяно 18 одиниць техніки.

Прес-секретар Рескомлісу також сказав, що питання використання для гасіння вертольота і літака МНС поки що вирішується. "Сильний вітер, труднодоступна місцевість", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше площа пожежі в районі гори Лопата становила близько 1 га. Клуби диму видно в центрі Ялти.