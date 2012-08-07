Експерт: Мінфін махнув рукою на ринок облігацій

Так зазначив у коментарі УНІАН фахівець відділу продажу боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

«Мінфін, судячи з усього, махнув рукою на ринок облігацій і навряд чи розраховує залучити хоча б щось до кінця літа. У лінійці пропозиції на серпень залишилися тільки довгі папери, придбання яких здійснюється зовсім не за ринковими механізмами», - сказав експерт.

Він нагадав, що на аукціоні у вівторок, 7 серпня, Мінфін запропонує дві серії стандартних облігацій з терміном обігу п'ять і сім років.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з Графіком розміщення ОВДП на серпень 2012 року, Мінфін поточного місяця не має наміру розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті держоблігації, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років. Проведення аукціонів заплановано на 7, 14, 21, 28 серпня.

Як свідчать попередні місяці, до графіку можуть вноситися зміни. Так, за липень п.р. він змінювався тричі, за червень – двічі тощо.

Міністерство також заявляло про плани розпочати восени п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні п.р. до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, у т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.

На погашення держборгу за зазначений період було спрямовано за внутрішніми зобов'язаннями - 19,091 млрд грн, за зовнішніми - 13,749 млрд грн, а на витрати з обслуговування - 8,816 млрд грн і 3,724 млрд грн відповідно.