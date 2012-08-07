У Києві кілька будинків можуть залишитись без світла через чужі борги

Як повідомили УНІАН мешканці будинку по вулиці Осиповського, 3, у них на під’їзді з’явилось оголошення про відключення на невизначений строк електроенергії у низці будинків по вулицям Осиповського та Вітряні Гори через заборгованість за спожиту електроенергію у сумі 896,192 тис. грн.

У прес-службі «Київенерго» УНІАН пояснили, що дочірнє підприємство «Будінвестсервіс» станом на 6 серпня має поточну заборгованість за спожиту електроенергію перед компанією у сумі 896,147 тис. грн. Цей борг виник внаслідок неповної оплати з боку ДП «Будінвестсервіс» поточного споживання електроенергії.

«У випадку подальшого накопичення боргу компанія буде змушена припинити електропостачання будинків, котрі обслуговуються ДП «Будінвестсервіс». Загалом це 6 будинків – 4 з них на вул. Вітряні Гори і 2 - на вул. Осиповського. Відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 №28, ДП «Будінвестсервіс» буде повідомлене про припинення електропостачання не пізніше ніж за 3 робочих дні до відключення», - йдеться у відповіді на запит агентства.

При цьому у «Київенерго» наголошують, що компанія не має договірних відносин із мешканцями вказаних будинків, а лише з ДП, тобто мешканці не сплачують за спожиту ними електроенергію напряму «Київенерго».

«На сьогоднішній день компанія помилково повідомила мешканців про відключення електропостачання з 08.08.2012 у будинках по вул. Осиповського, 3, 3-а і Вітряні Гори, 10-г. Ці будинки обслуговувалися ДП «Будінвестсервіс», але зараз передані на баланс іншим житлово-експлуатаційним організаціям», - сказано у повідомленні «Київенерго».