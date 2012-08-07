Севастополь отримає від Москви 5 пожежних машин

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді повідомив голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба.

«Ми домовилися з керівництвом Москви під час святкування 29 липня в Севастополі Дня флоту України і Дня ВМФ, що уряд (російської) столиці подарує Севастополю п'ять нових пожежних машин», - сказав В.Яцуба.

За його словами, це дуже цінний подарунок, тому що пожежна техніка Севастополя потребує поповнення і оновлення. «Пожежні можливості міста мізерні. Якби б не сили Чорноморського флоту, Внутрішніх військ і прикордонників, керівництво районів, МНС, ми б так швидко не подолали останню масштабну пожежу», - відзначив В.Яцуба.

Як повідомлялося, раніше було підписано програму співпраці між Севастопольською міськдержадміністрацією і урядом Москви на 2011-2013 рр.