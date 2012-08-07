Убитий еколог неодноразово отримував погрози

Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, нагадавши, що 1 серпня у Дніпропетровську В.Гончаренка було жорстоко побито. Від отриманих травм керівник громадського руху "За право громадян на екологічну безпеку" помер 4 серпня у лікарні.

М.Томенко зауважив, що 27 липня В.Гончаренко дав прес-конференцію, на якій озвучив інформацію про знаходження у Саксаганському районі Кривого Рогу 180 тонн хімічно забрудненого і радіоактивного металобрухту.

Колеги та громадськість однозначно пов'язують вбивство еколога з його професійною екологічною та громадською діяльністю. За інформацією у ЗМІ, В.Гончаренко неодноразово отримував погрози з боку невідомих, йдеться у повідомленні.

«В Україні стали непоодинокими випадки побиття та смерті журналістів через їхню професійну діяльність, але вбивство активного громадського діяча та еколога - це кричущий прецедент в український практиці, який означає, що влада довела країну до авторитарного корумпованого режиму», - заявив М.Томенко.

Зважаючи на таку ситуацію, заступник голови парламенту звернувся до В.Захарченка з вимогою провести оперативне, всебічне та об'єктивне розслідування справи про вбивство В.Гончаренка, а також поінформувати громадськість про його результати.