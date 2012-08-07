Убитий еколог неодноразово отримував погрози
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко направив звернення міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку стосовно вбивства відомого українського еколога Володимира Гончаренка.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, нагадавши, що 1 серпня у Дніпропетровську В.Гончаренка було жорстоко побито. Від отриманих травм керівник громадського руху "За право громадян на екологічну безпеку" помер 4 серпня у лікарні.
М.Томенко зауважив, що 27 липня В.Гончаренко дав прес-конференцію, на якій озвучив інформацію про знаходження у Саксаганському районі Кривого Рогу 180 тонн хімічно забрудненого і радіоактивного металобрухту.
Колеги та громадськість однозначно пов'язують вбивство еколога з його професійною екологічною та громадською діяльністю. За інформацією у ЗМІ, В.Гончаренко неодноразово отримував погрози з боку невідомих, йдеться у повідомленні.
«В Україні стали непоодинокими випадки побиття та смерті журналістів через їхню професійну діяльність, але вбивство активного громадського діяча та еколога - це кричущий прецедент в український практиці, який означає, що влада довела країну до авторитарного корумпованого режиму», - заявив М.Томенко.
Зважаючи на таку ситуацію, заступник голови парламенту звернувся до В.Захарченка з вимогою провести оперативне, всебічне та об'єктивне розслідування справи про вбивство В.Гончаренка, а також поінформувати громадськість про його результати.