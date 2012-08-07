Санслужба: купатися в київських водоймах небезпечно

Обідній перепочинок може стати порятунком від негативного впливу сонця, розповідає ТСН.

Натомість від води – зокрема, у Києві – фахівці радять триматися якнайдалі. Від аномальної спеки водорості швидше ростуть і швидше вмирають, а мертва ряска для людини страшніша за мікроби з кондиціонерів.

"Максимум тиждень живе одна рослинка водорості. Вона починає відмирати, відповідно відмирає і починає виділяти усі можливі речовини таблиці Менделєєва. Коли розкладаються білки, починаються виділятися феноли, ксенони, бензоли і їх похідні, які дуже токсичні", - пояснив професор Інституту гідробіології Володимир Щербак.

Цифри санстанції підтверджують: у столичних водоймах купатися небезпечно. "Ми привели більше 500 досліджень, і в основному вода не відповідає санітарно-хімічним і мікробіологічним показникам", - повідомив заступник головного державного санітарного лікаря Києва Юлій Жигалов. Але забороняти пляжний відпочинок у такий градус експерти не наважуються. Просто не рекомендують заходити у річку.