У Криму вертоліт впав у море
08:53, 07 серпня 2012Суспільство
1989 0
В акваторії Чорного моря неподалік від Євпаторії впав приватний гелікоптер.
Пілот врятувався і самостійно доплив до берега. Фото Вікіпедії
У Сакському районі Криму в акваторії Чорного моря, на відстані 200 м від берега, приватний гелікоптер „Robinson R44” через відмову муфти привода гвинта упав у воду та затонув.
Як повідомляє прес-служба МНС України, пілот (житель м. Харків) самостійно дістався до берега, медичної допомоги не потребує.
Залишок пального на борту становив 30 л.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter