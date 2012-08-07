У середу в Україні до +37°С, на півдні зливи, град і шквали

8 серпня на Лівобережжі та півдні України холодний фронт обумовить сильні зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с, на заході країни тиск підвищиться, дощі припиняться.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, температура на Правобережжі України знизиться вночі до 12-17 градусів, вдень до 25-28, на заході країни до 20-26, на Лівобережжі та півдні України вночі 18-24, на півдні 25-26 градусів, вдень збережеться спека 30-37.

У північних областях вночі без опадів, вдень лише на Сумщині пройдуть зливи, грози, град, шквали, 15-20 м / с. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 25-29. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-12 м / с.

У південних областях вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі, град. шквали 15-20 м / с. Температура вночі 22-26 градусів, вдень спека 32-37. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-12 м / с.

У східних областях вночі без опадів, вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 20-22, вдень спека 32-37 градусів. Вітер східний, північно-східний, 5-12 м / с.

У західних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, вдень похолоднішає до 20-26. Вітер західний, північно-західний, 5-12 м / с.

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 15-23 градуси, вдень 28-34, на Вінничині 25-27. Вітер південно-східний, південно-західний, північно-західний, 5-12 м / с.

Погода на курортах Криму 8 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-12 м / с. Температура вночі 22-23 градуси, вдень спека 33-37.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Севастополя 27 градусів, у районі Євпаторії 26, в районі Ялти, Феодосії та Одеси 25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 8 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві без істотних опадів. Температура вночі 12-14 градусів, вдень 23-25. Вітер північно-західний, 5-12 м / с.