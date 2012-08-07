Інтелігентів до Януковича доставлять літаком: вони проситимуть про вето

Представники гуманітарної сфери на сьогоднішній зустрічі з Президентом Віктором Януковичем намагатимуться довести антиконституційність ухваленого парламентом закону "Про засади державної мовної політики" і проситимуть застосувати вето до нього.

Про це повідомив ВВС Україна академік, директор Інституту літератури ім.Шевченка Микола Жулинський, який планує взяти участь у зустрічі.

Зустріч В.Януковича із представниками інтелігенції відбудеться 7 серпня у Криму, де із 7 липня Президент перебуває у робочій відпустці.

За неофіційною інформацією, на зустріч у Крим її учасників доставлять літаком. Як сказав Іван Драч, "нам сказали, що буде літак".

Як повідомили ВВС Україна джерела в Адміністрації Президента, у зустрічі мають взяти участь близько десяти відомих громадських діячів та діячів культури. Планується, що із Президентом спілкуватимуться колишній Президент України Леонід Кравчук, поет І.Драч, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Павло Мовчан, академік, директор Інституту літератури ім.Шевченка Микола Жулинський, архітектор Лариса Скорик, співак Іван Попович, письменниця Марія Влад, літературознавець і генеральний директор Національного музею Т.Шевченка Дмитро Стус, ректор Київського національного університету ім.Шевченка Леонід Губерський, директор Національного науково-дослідного інституту українознавства Петро Кононенко, поет-пісняр Андрій Демиденко.

І.Драч сказав, що він сподівається на те, що позиція Президента відрізнятиметься від позиції Партії регіонів, і що громадські діячі зможуть вплинути на В.Януковича.

"А на кого ще можна впливати? Вже нема до кого звертатися, треба спробувати ще вплинути на Президента. Розумію, що ухвалення цього закону - це був виборчий хід Партії регіонів, тому будемо говорити, що може у цій ситуації зробити почесний голова цієї партії. Президент може посісти свою власну позицію", - сподівається І.Драч.

Він також припустив, що В.Янукович може не володіти усією інформацією стосовно наслідків втілення мовного закону.

На запитання про те, чи сподівається він, що Президент прислухається до аргументів противників закону, М.Жулинський сказав, що у нього "є підстави так думати".

"Оскільки Президент хоче зустрітися із якоюсь частиною інтелігенції, то це вже дає якісь підстави думати, що він і справді шукає аргументи чи юридичні підстави для того, щоб заветувати цей закон", - сказав академік НАНУ.

"З одного боку, він як лідер Партії регіонів, яка виконує свої передвиборчі обіцянки, має на це зважати. З іншого боку, я думаю, він як гарант Конституції усвідомлює, що ухвалений парламентом закон порушує низку конституційних норм", - додав він.

М.Жулинський сказав, що "без емоцій і почуттів, дуже конкретно" хоче показати В.Януковичу, які у нього є підстави для ветування закону.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон "Про принципи державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.

31 липня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав закон "Про засади державної мовної політики", який розширює застосування російської мови на регіональному рівні. Документ направлено на підпис Президенту України.

За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.