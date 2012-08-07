Кримінальний авторитет влаштував стрілянину в ресторані

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Євген Проценко, повідомлення про подію надійшло у прокуратуру напередодні.

«Надійшло повідомлення про те, що невідомий з хуліганських мотивів відкрив стрілянину з автоматичної зброї на території розважального комплексу «Порто Ріва», розташованого у Комунарському районі Запоріжжя в зоні відпочинку «Хвиля» на березі Дніпра».

За словами Є.Проценка, в результаті події ніхто не постраждав, оскільки постріли робилися в повітря.

«На даний момент у зв'язку з подією Комунарським райвідділом міліції Запоріжжя порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, скоєне із застосуванням вогнепальної зброї), що передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 3 до 7 років. Ведеться слідство», - повідомив заступник прокурора.

За інформацією керівництва ГУ МВС України в Запорізькій області, стрілянину, ймовірно з автомата «Вулкан», перед «Порто Ріва» відкрив недавно звільнений з-під варти Юрій Григоренко, більш відомий у кримінальних колах як «Григора», який раніше був неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів і злочинів із застосуванням вогнепальної і холодної зброї.