На Троєщині дві автостоянки пішли під воду (фото)

Про це з посиланням на осередок партії "Батьківщина" у Деснянському район повідомляє ТСН.

На вул. Бальзака у Деснянському районі столиці прорвало 900-міліметрову каналізаційну трубу, внаслідок чого половина мешканців Троєщини залишилися без води.

Натомість холодна вода затопила машини на двох автостоянках на розі вулиць Бальзака-Сабурова. Тільки через годину приїхали аварійні служби "Київводоканалу", але не знаючи, де знаходиться заглушка, ще близько години на очах мешканців та власників авто намагалися приборкати водну стихію.

Подібні аварії на цій ділянці відбуваються регулярно. Схожі проблеми мешканці Троєщини пережили в 2009 та у 2010 роках. Тоді внаслідок прориву залило близько ста автівок .