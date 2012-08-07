Контрабандисти залишили на березі Бугу 260 тисяч пачок цигарок і джип

Як повідомила УНІАН прес-служба SG у вівторок, прикордонники виявили три контрабандні партії, які налічували від 120 до 260 тисяч цигарок та були знайдені на березі прикордонної з Україною річки.

SG також знайшла покинутий контрабандистами джип, котрий використовувався для доставки сигарет вглиб країни.

Водночас прикордонники поки не затримали підозрюваних у контрабанді.

Як повідомляв УНІАН, у липні польська прикордонна служба повідомила про затримання рекордної партії контрабандних цигарок з України доставленої через річку Буг – на суму близько 140 тисяч євро, а раніше інформувала про кілька випадків виявлення контрабандних партій вартістю від 25 до 30 тисяч євро кожна.

Довідка УНІАН. Минулого року польські митники, прикордонники та поліція виявили на східному кордоні та у Польщі близько 680 мільйонів контрабандних цигарок вартістю близько 80 мільйонів євро, а в першому кварталі виявлення контрабанди лише прикордонниками зросла на 20% до понад 5 мільйонів євро.