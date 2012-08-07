За штурвалом вертольота, що впав у Чорне море, був автомобільний магнат
13:33, 07 серпня 2012Суспільство
3479 0
За штурвалом приватного вертольота «Robinson R44», який учора впав у Чорне море в Сакському районі, перебував генеральний директор Холдингу ЗАТ «АККО-Інвест» Олексій Миколайович Колесников.
Про це сайту «Комментарии: Крым» повідомило джерело в кримському главку міліції. Холдинг, який очолює Колесников, є великим продавцем автомобілів у Харкові, в його структуру входить 9 підрозділів. Орієнтовна вартість вертольота, який зараз знаходиться на дні Чорного моря - 325 000 євро.
Як повідомляв УНІАН, учора вночі в Сакському районі, за 200 метрів від берега, вертоліт «Robinson R44» здійснив аварійну посадку в акваторію Чорного моря. Пілот - житель Харкова, дістався до берега самостійно, медичної допомоги не потребував. Залишок пального на борту становив 30 л.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter