За штурвалом вертольота, що впав у Чорне море, був автомобільний магнат

Про це сайту «Комментарии: Крым» повідомило джерело в кримському главку міліції. Холдинг, який очолює Колесников, є великим продавцем автомобілів у Харкові, в його структуру входить 9 підрозділів. Орієнтовна вартість вертольота, який зараз знаходиться на дні Чорного моря - 325 000 євро.

Як повідомляв УНІАН, учора вночі в Сакському районі, за 200 метрів від берега, вертоліт «Robinson R44» здійснив аварійну посадку в акваторію Чорного моря. Пілот - житель Харкова, дістався до берега самостійно, медичної допомоги не потребував. Залишок пального на борту становив 30 л.