Залізничники обіцяють зробити поїзди Hyundai ще швидшими

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок, 7 серпня, повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«На жаль, на сьогоднішні те, що було вкладено в інфраструктуру, дало можливість підвищити швидкість не на всіх ділянках. Водночас не можна виконати такого колосального обсягу робіт у напрямку 700-800 кілометрів, аби підвищити разову швидкість 160 км/годину... Програму цю (з підвищення швидкості поїздів - УНІАН) не завершено, вона (швидкість - УНІАН) підніматиметься», - наголосив І.Бреус.

Як повідомляв УНІАН, згідно з експериментальним графіком, розробленим Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізниця»), який діятиме з 27 травня до 1 вересня 2012 року, зокрема, Hyundai долатиме відстань між Харковом і Києвом (488 км) за 4 години 25 хвилин з маршрутною швидкістю більш як 106 км на годину, між Львовом і Києвом (572 км) - за 4 години 55 хвилин зі швидкістю понад 116 км на годину, між Донецьком і Києвом (747 км.) за 6 годин 30 хвилин зі швидкістю більш як 112 км/год.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний потяг, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі потягу вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem. Потяги Skoda відносяться до класу Інтерсіті.