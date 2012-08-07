У ДТП у Польщі постраждали п'ятеро українських музикантів (доповнено)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, посилаючись на інформацію Генерального консульства України в Гданську.

За його словами, всіх постраждалих українців з травмами легкої та середньої тяжкості було госпіталізовано до місцевої лікарні та надано необхідну медичну допомогу.

На сьогодні генконсульство вживає заходів щодо з’ясування обставин ДТП та відправки громадян України додому.

Представник консульства України у Гданську повідомив кореспонденту УНІАН у Польщі у вівторок, що в аварії, яка сталася минулої суботи, 4 серпня, потрапили учасники львівського гурту Miramі, котрі перебували у Польщі у концертному турне.

За його словами, серед постраждалих троє дівчат віком 22 та 24 роки та двоє чоловіків до 30 років.

Співрозмовник агентства відзначив, що усі постраждалі сьогодні були виписані з лікарні.

"Українці виписалися з лікувального закладу та зараз прямують до України", - сказав він.

Представник консульства зауважив, що у мікроавтобусі, котрим їхали українські громадяни, подорожувало 5 чоловік, зазначивши, що усі вони мали страховку.

Він також повідомив, що причиною аварії стала "неуважність одного з водіїв", не уточнивши, чи ДТП спричинили дії водія українців чи іншої машини, з якою зіткнувся мікроавтобус.

Співрозмовник агентства також зауважив, що 24 липня в окрузі, за яке відповідальне консульство у Гданську, трапилася ще одна автоаварія, в якій постраждало п'ятеро громадян України, частина з яких отримали серйозні травми.

Водночас, за його даними, на сьогодні вони також вже залишили лікарню.

Представник консульства зауважив, що попередній раз ДТП за участю українців в окрузі Гданського консульства мало місце в 2007 році.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня зіткнення мікроавтобуса, котрий віз сезонних працівників з України, з поїздом у центральній частині Польщі, забрало життя дев'яти українців з десяти пасажирів автомобіля.

За попередніми даними польських правоохоронців, причиною цієї трагічної аварії стало те, що водій, 30-річний українець, котрий сів за кермо п'яним, не зупинився перед знаком STOP на нерегульованому залізничному переїзді.