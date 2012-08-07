Поліція: ДТП із львівськими музикантами у Польщі спричинив водій українців

Про УНІАН повідомили у поліції в Бранєво, котра відповідає за місцевість, де сталася ДТП.

«За попередніми висновками поліції, водій мікроавтобусу, яким їхали громадяни України, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу не зупинився перед знаком STOP», - відзначили правоохоронці.

За їх даними, в аварії, крім п’яти українських громадян, постраждало двоє поляків, які їхали «сітроеном» та з якими зіткнувся мікроавтобус «мерседес» українців.

Представник поліції сказав УНІАН, що водії обох автомобілів були тверезими, а винуватець ДТП повідомив правоохоронцям, що він не помітив знаку.

Він додав, що польське законодавство за ігнорування знаку STOP, що призвело до зіткнення з іншим автомобілем, передбачає штраф від близько 50 до 125 євро.

«Остаточний розмір буде визначено в залежності від того, наскільки серйозні травми отримали учасники ДТП», - сказав співрозмовник УНІАН.

За даними порталу lidzbarkwarminski.wm.pl, мікроавтобус після зіткнення з «сітроеном» кілька разів перевернувся, але більшість його пасажирів отримали лише легкі травми.

Як повідомляв УНІАН, за даними генерального консульства України у Кракові, яке відповідальне за округ, де у суботу, 4 серпня, сталася ДТП, українці сьогодні вже виписалися з лікарні та відбули додому.

В аварії постраждало троє жінок та двоє чоловіків віком від 22 до 30 років.

Довідка УНІАН. За попередніми даними польської поліції, причиною трагічного ДТП у центральній Польщі, яка 30 липня забрала життя 9 громадян України, стало те, що водій не зупинився перед знаком STOP на нерегульованому залізничному переїзді.

За даними слідчих, 30-річний українець, котрий віз своїх співгромадян на роботу, мав у крові 1,5 проміле алкоголю, що в 7,5 разів перевищує допустиму польським законодавством норму.