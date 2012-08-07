Янукович після виборів поїде до Китаю

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із заступником голови правління "Державного банку розвитку Китаю" Лі Цзіпінем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, під час зустрічі, яка пройшла сьогодні в Києві, М.Азаров відзначив зацікавленість України у використанні китайських технологій газифікації вугілля у рамках реалізації проектів із заміщення природного газу, і висловив сподівання на розширення двосторонньої співпраці.

"Для нас питання заміщення дорогого імпортного газу вугіллям - це стратегічне питання. Ми зацікавлені в китайських технологіях газифікації вугілля до водовугільного палива. Успішна реалізація цього проекту дасть можливість під час державного візиту Президента України до КНР, який заплановано на листопад, говорити про масштабніші проекти", - сказав М. Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, що передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Домовленість про візит Президента України до КНР була досягнута у березні п.р. у Сеулі під час зустрічі В.Януковича і голови КНР Ху Цзіньтао.