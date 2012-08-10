Шахраї "розводили" багатих покупців, показавши чужий завод

Як повідомили кореспондента УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, за такою схемою злочинці провернули більш як 15 афер.

Як зазначається у повідомленні, в Управління МВС в Херсонській області звернулося кілька жителів однієї з іноземних держав, які повідомили, що вони стали жертвами шахраїв.

Кілька місяців тому в мережі Інтернет потерпілі прочитали оголошення, що в Херсоні працює завод, власники якого реалізують соняшникову олію за прийнятною ціною. Іноземці зателефонували за зазначеним номером і домовилися про зустріч з підприємцями у Херсоні. Із заявниками зустрілися двоє чоловіків, представилися власниками заводу. Щоб розвіяти всі сумніви, херсонці запросили людей на екскурсію по підприємству. Іноземцям продемонстрували цехи, обладнання, технологічний процес, що переконало їх у порядності компаньйонів.

Через кілька днів іноземці уклали контракт з підприємством на поставки 49 тис. л соняшникової олії, а також 68 т цукру. Як передоплату іноземці перерахували на рахунки шахраїв близько 100 тис. дол.

Проте після оплати товар їм не привезли, і на зв'язок ніхто не вийшов, після чого вони звернулися до обласного управління міліції.

Міліція встановила особи шахраїв. Ними виявилися 33-річний і 65-річний херсонці. Також стало відомо, що існує близько 15 подібних фактів злочинної діяльності затриманих у різних областях України.

Підозрюваних затримали у той момент, коли вони водили по заводу чергові жертви. Під час обшуку в автомобілі затриманих міліціонери виявили 10 мобільних телефонів, за допомогою яких злочинці зв'язувалися з підприємцями. Кожного разу після перерахування на їх рахунок грошей, шахраї змінювали номери телефонів.

При цьому справжні власники заводу не здогадувалися про злочинні дії, оскільки шахраї наперед познайомилися з ними і сказали, що виступають посередниками багатих підприємців з іноземних держав, які хочуть купити завод.

За фактом шахрайства порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України "Шахрайство". Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років з конфіскацією майна.