Польща планує видавати 80% віз українцям через посередника

Польща планує найближчим часом видавати близько 80% усіх віз громадянам України через офіційного посередника, компанію VFS Global, яка має контракт на надання таких послуг для семи польських консульств в Україні до 2013 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, відповідаючи на запит агентства.

"Співвідношення 80% до 20% на користь пунктів прийому візових заявок (ППВЗ) є близьким для досягнення уже зараз. У першій половині 2012 року із 312 тисяч виданих віз близько 200 тисяч видано за посередництва таких пунктів (64% - УНІАН)", - відзначили у міністерстві.

Зараз в Україні діють 14 офіційних пунктів, де можна залишити заявку на отримання польської візи, і їхню кількість буде збільшено.

Польське МЗС у спеціально оприлюднених для ЗМІ матеріалах про візову політику на східному напрямку зазначає, що заявки на отримання візи безпосередньо до консульств, як правило, можуть подавати власники "карти поляка", репатріанти, представники польської національної меншини в Україні, VIP-персони, люди, які їдуть до Польщі у рамках фінансованих з польського бюджету проектів, а також у надзвичайних випадках.

"Тобто клієнти, особливе ставлення до яких передбачене законодавством або прийнятими у міжнародній практиці правилами. Інші особи, які не захочуть користуватися послугами ППВЗ, повинні усвідомлювати, що теж можуть подати заявку безпосередньо до консульства, але час очікування на подачу документів для них є значно довшим, ніж через офіційного посередника", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Запровадження з кінця минулого року видачі віз в Україні через компанію VFS Global, яка виграла організований МЗС Польщі тендер, пояснюється бажанням пришвидшити видачу віз і припинити діяльність нелегальних посередників.

У МЗС Польщі повідомили, що кількість виданих віз в Україні, Білорусі та Росії торік зросла до майже 1,1 млн порівняно з 710 тис. у 2009 році. За перші шість місяців поточного року видано 614 тис. віз.

МЗС Польщі називає запровадження систем e-consulat, e-voucher та видачу віз через офіційного посередника "єдиним реальним шансом" для подолання ажіотажу навколо отримання польських віз.

***

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня МЗС Польщі відкликало генерального консула у Луцьку та звільнило п'ять візових консулів цього представництва через виявлені порушення під час видачі віз.

Польща традиційно видає найбільше віз українцям серед усіх 26 держав Шенгенської зони. Торік польські консульства видали українцям близько 570 тисяч віз, у 2010 році - 450 тисяч.

ППВЗ беруть за свої послуги додатково 20 євро, тоді як послуги нелегальних посередників, за неофіційними даними, коштують від 300 до 900 євро за шенгенську багаторазову візу (офіційно коштує для українців 35 євро).

Водночас пункти прийому виконують лише функцію збору документів та їхньої передачі до консульства, при цьому "нелегали", як правило, дають гарантію, що людина отримає таку візу, яку хоче.