Голова НСЖУ: Треба припинити розмови про кризу у медійній галузі

В Україні на друге півріччя 2012 року передплачено 17 млн 577 тис. примірників періодичних видань.

Про це сказав голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко під час пленуму НСЖУ у Полтаві, інформуючи про підсумки передплатної кампанії на друге півріччя 2012 року, повідомили УНІАН у прес-службі НСЖУ.

“Всього станом на 1 липня 2012 року передплачено 17 млн 577 тис. примірників періодичних видань, що складає 100,09% у порівнянні до першого півріччя», - зазначив О.Наливайко.

За його даними, майже на тому ж рівні залишились видання всеукраїнського розповсюдження, на 18% зменшились наклади видань інших країн, натомість місцеві видання зросли на 2%. Насиченість періодичними виданнями на одного громадянина України склала 0,39%, а на одну сім’ю - 1,16%, додав голова НСЖУ.

Ця статистика, на думку О.Наливайка, говорить про те, що як у передплаті, так і в рекламних доходах газет і журналів не треба чекати злетів або падінь, і це стосується галузі в цілому.

«Потрібно припинити розмови про кризу у медійній галузі. Це не криза, а нові реалії, і саме в них нам ще довго працювати», - підкреслив О.Наливайко.