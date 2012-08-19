Двоє жителів Тернопільщини за місяць вкрали 16 бетономішалок

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв’язків обласного Управління внутрішніх справ,

Також слідчі встановили, що вони викрали зі складу місцевого підприємця комплектуючих до автомобілів на 50 тис. грн. Щоб винести двигуни, коробки передач та акумулятори, зловмисники попросили відвідувачів найближчого бару за винагороду допомогти перенести комплектуючі зі складу в автомобіль з причепом, і таким чином зробили 4-х людей співучасниками злочину.

Щодо двох затриманих порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.