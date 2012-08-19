Завтра в Україні - до +32°

Завтра, 20 серпня, у північних областях України, вдень також у східних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікуються невеликі дощі, гроза. На решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний і західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, на крайньому заході та Одещині місцями 30-32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 16-21°.

У Київській області утримається мінлива хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 23-28°. У м. Києві температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

19 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°, в районі Одеси 21°, в Дніпрі біля Києва 20°.