Сорочинський ярмарок заїде в Росію і Словаччину

15:55, 19 серпня 2012
Суспільство
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16-18 жовтня Національний Сорочинський ярмарок проведе презентацію у Калузькій області (Росія).

Сорочинці

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні заявила керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева.

За її словами, у Калузькій області будуть представлені народні майстри, художні колективи і промпідприємства.

«Один з ентузіастів викупив у Калузькій області 90 га землі. На тому місці організовують фестиваль народних майстрів. Фрагмент Сорочинського ярмарку стане елементом карти Землі, яку хоче створити підприємець. Подробиці стануть відомі пізніше», - сказала С.Свищева.

Нагадаємо, що Національний Сорочинський ярмарок 22-24 вересня проведе презентацію в Словаччині.

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