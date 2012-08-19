Сорочинський ярмарок заїде в Росію і Словаччину
15:55, 19 серпня 2012Суспільство
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16-18 жовтня Національний Сорочинський ярмарок проведе презентацію у Калузькій області (Росія).
Ярмарок проведе презентацію в Росії
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні заявила керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева.
За її словами, у Калузькій області будуть представлені народні майстри, художні колективи і промпідприємства.
«Один з ентузіастів викупив у Калузькій області 90 га землі. На тому місці організовують фестиваль народних майстрів. Фрагмент Сорочинського ярмарку стане елементом карти Землі, яку хоче створити підприємець. Подробиці стануть відомі пізніше», - сказала С.Свищева.
Нагадаємо, що Національний Сорочинський ярмарок 22-24 вересня проведе презентацію в Словаччині.
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