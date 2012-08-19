Сорочинський ярмарок заїде в Росію і Словаччину

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні заявила керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана Свищева.

За її словами, у Калузькій області будуть представлені народні майстри, художні колективи і промпідприємства.

«Один з ентузіастів викупив у Калузькій області 90 га землі. На тому місці організовують фестиваль народних майстрів. Фрагмент Сорочинського ярмарку стане елементом карти Землі, яку хоче створити підприємець. Подробиці стануть відомі пізніше», - сказала С.Свищева.

Нагадаємо, що Національний Сорочинський ярмарок 22-24 вересня проведе презентацію в Словаччині.