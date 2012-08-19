Чоловік убив із рушниці свою дружину та її коханця і застрелився

В одному з селищ Одеської області 18 серпня на вулиці було знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями трьох місцевих жителів (1961-1967 р.н.).

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, попередньо встановлено, що один з потерпілих, під час сварки на ґрунті ревнощів, пострілом з власної зареєстрованої мисливської рушниці вбив свою дружину та її коханця, після чого покінчив життя самогубством, вистріливши із рушниці собі в груди. Зброю вилучено.