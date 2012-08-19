На Сумщині викрили «чорних археологів», які торгували зброєю

Як інформує прес-служба прокуратури Сумської області, членам угруповання інкримінується ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне носіння, придбання, зберігання, виготовлення, ремонт, передача і збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вчинені за попередньою змовою організованою групою осіб).

Створив і очолив групу в лютому цього року 49-річний житель Краснопільського району Сумської області, залучивши до неї свого рідного брата і знайомого. Учасники групи шукали в землі вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові пристрої часів Другої Світової війни на місцях колишніх боїв і, реставруючи знахідки, виготовляли з них вогнепальну зброю. Далі через інтернет вони продавали зброю. Маючи необхідне обладнання та інструменти, учасники групи виготовляли з макетів пістолети, гвинтівки, а керівник групи особисто перевіряв придатність «товару» до стрільби.

Під час обшуку у групи було вилучено три пістолети системи ТТ, гвинтівку «Мосіна», близько ста патронів до зазначеної зброї, п'ять гранат Ф-1 та майже кілограм тротилу.

Щодо зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.