ЗМІ: В Україні виявили сибірку

У Запорізькій області в селі Вознесенка Мелітопольського району у померлої корови виявили "сибірку".

Про це повідомляє Укрінформ.

"Лабораторні дослідження підтвердили, що причина смерті корови - сибірка". У селі введено карантин. В районі проводиться вакцинація тварин", - йдеться в повідомленні Мелітопольського райуправління ветеринарної медицини.

Як зазначають епідеміологи, "сибірка" (карбункул злоякісний, антракс) - особливо небезпечна інфекційна хвороба тварин і людини. Джерелом інфекції є хворі сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, коні, осли, вівці, кози. Домашні тварини - кішки і собаки, до сибірки мало сприйнятливі.

Інфікування людини відбувається при догляді за сільськогосподарськими тваринами та оброблення м'яса. Крім цього, зараження відбувається також при контакті з продуктами тваринництва - шерстю, шкірою, хутром і щетиною. Інфекція може потрапити в організм людини з грунту, в якому спори сибірської виразки можуть перебувати протягом кількох років. Збудник "сибірки" - бацила антраціс.