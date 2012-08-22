Аерофлот зупинив закупівлю Ан-148

Як передає власний кореспондент УНІАН к РФ, про це заявив генеральний директор ВАТ «Аерофлот - російські авіалінії» Віталій Савельєв у ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Щодо Ан-148 ціна-якість не відповідають. Поки що у нас шість таких машин, і ми могли ще шість машин докупити, але зупинилися. Підвищили ціни... наш виробник (підвищив)», - сказав В.Савельєв.

При цьому він повідомив, що Ан-148 «перехворів на дитячі хвороби», які були півтора роки тому.

«Зараз Ан-148 літає більш як 9 годин на добу, і це дуже добрий показник, на рівні тих самих Airbus», - сказав В.Савельєв.

При цьому він нагадав, що у «Аерофлоту» жорсткий контракт на 30 літаків «Сухий Супер Джет» і опціон ще на 15 лайнерів. На сьогодні «Аерофлот» експлуатує 9 таких літаків.

«Сама по собі машина нормальна з погляду експлуатації, але у неї є «дитячі хвороби», як у будь-якого нового літака. Машина має «перехворіти», - сказав гендиректор «Аерофлоту».

За його словами, є системні речі, які потрібно доопрацювати, щоб літак постійно літав. Зокрема, це системні проблеми з кондиціонуванням повітря.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

Шість Ан-148 експлуатуються дочірньою авіакомпанією «Аерофлоту» - авіакомпанією «Росія».